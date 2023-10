Neue Dimensionen! Spektakulärer NBA-Plan enthüllt?

„Ich hatte die Möglichkeit, mir das neue Bernebéu anzuschauen. Es ist unglaublich, was sie da geleistet haben“, sagte er am Dienstag zu Reportern in Madrid. „Ich habe gesehen, wie sie den Rasen anheben und absenken können. Das ist ein Weltklasse-Stadion. Wenn es die Umstände erlauben, würden wir gerne da spielen.“

Bald 85.000 Zuschauer bei einem NBA-Spiel?

Führt man sich die Zuschauerkapazität des Bernabéu vor Augen, wird deutlich, in welchen Dimensionen die NBA mittlerweile denkt. Mit 85.000 Plätze ist das Stadion exakt fünfmal so groß wie die Halle, in der das Preseason-Spiel am Dienstag ausgetragen wurde.