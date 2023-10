Doncic bei Kurzeinsatz in Madrid gefeiert

Wegen einer Wadenzerrung konnte der Spielmacher der Dallas Mavericks am Dienstag nur die ersten 4:59 Minuten im Vorbereitungsspiel bei seinem Ex-Klub und EuroLeague-Champion Real Madrid mitwirken. Danach musste er zusehen, wie die Texaner ihren dritten Test für die neue NBA-Saison mit 123:127 verloren. Immerhin legte Doncic in der kurzen Zeit neun Punkte auf.

Doncic hatte sich die Blessur am Montag im Training zugezogen, wonach die Entscheidung gefällt worden war, den 24-Jährigen beim Gastspiel in der spanischen Hauptstadt größtenteils zu schonen. Der 2,01 Meter große Hüne blickt auf einen anstrengenden Sommer zurück, nachdem er mit der Nationalmannschaft bei der WM in Asien im Viertelfinale ausgeschieden war.

Doncic wollte trotz Verletzung spielen

Maximilian Kleber kam bei den Madrilenen, die bereits wieder voll im Liga-und EuroLeague-Rhythmus sind, derweil in 15 Minuten Spielzeit auf keine Punkte und vier Rebounds. Zuvor hatten die Mavericks zwei Tests gegen die Minnesota Timberwolves in Abu Dhabi verloren. Der finale Test steigt am kommenden Samstag gegen die Detroit Pistons, ehe Doncic und Co. beim Saisonstart am 26. Oktober bei den San Antonio Spurs antreten.