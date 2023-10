NBA-Hammer kommt! Hier landet Problem-Star Harden

James Harden hat offenbar endlich bekommen, was er wollte. Der 34-Jährige wird laut ESPN -Insider Adrian Wojnarowski von den Philadelphia 76ers zu den Los Angeles Clippers getradet.

Wie nun bekannt ist, schließen sich Routinier P.J. Tucker und Filip Petrusev Harden bei der Reise von Philadelphia ins sonnige Kalifornien an. Im Gegenzug wechseln von den Clippers Marcus Morris, Nicolas Batum, K.J. Martin und Robert Covington nach Philly.

So sieht der Harden-Trade aus

Im Endeffekt dürfen die Sixers damit sogar auf drei gute Erstrundenpicks hoffen - den der Clippers, den des bisher noch unbekannten Teams und einen eingetauschten aus L.A., für den der eigene (schlechtere) Pick dann an die Clippers gehen wird.

Schlammschlacht zwischen Harden und Sixers

Harden hatte sich in den letzten Monaten eine regelrechte Schlammschlacht mit seiner Franchise geliefert.

Immer wieder Trade-Forderungen von Harden

Bart-Ikone Harden, 2018 bei den Houston Rockets sogar zum MVP der Liga gewählt, hat sich in den vergangenen Jahren mehr und mehr den Ruf eines Problemprofis erarbeitet.

Auch in diesem Superteam wurde er allerdings nicht glücklich - nach nur einem Jahr schickten die Nets Harden zu den Sixers, wo mittlerweile ein Morey, sein einstiger Förderer aus Houston, am Ruder war. Lange hielt diese Wunsch-Ehe nur wieder nicht.

Harden schließt sich Superstars an

Für Philly hat er in der laufenden Saison kein einziges Spiel absolviert, zuletzt saß er zumindest wieder mit seinen Teamkollegen auf der Bank.

Der zehnmalige All-Star gehört zu den größten Namen in der NBA. In der vergangenen Saison führte er die Liga bei den Assists an.