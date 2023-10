Die größte Seifenoper der NBA - Harden-Zukunft immer noch ungeklärt

Die einst gute Beziehung zwischen James Harden und Daryl Morey, Präsident der Basketballabteilung von Philadelphia, ist aus Sicht von „The Beard“ irreparabel beschädigt. Nach dem Training am vergangenen Freitag sagte der 34-Jährige: „Wenn du das Vertrauen in jemanden verlierst, ist es wie in einer Ehe ... du verlierst das Vertrauen in jemanden, weißt du, was ich meine? Es ist ziemlich einfach.“

Diesen Monat vor 11 Jahren holte Moray den damals 23-jährigen Harden mit einem unglaublichen Trade mit den Oklahoma City Thunder zu den Houston Rockets. Seitdem entwickelte sich der Shooting Guard zu einem der besten Offensivspieler und wurde 2018 sogar zum MVP gewählt. Den Rockets verhalf Harden zu mehreren Playoff-Teilnahmen, jedoch verlor das Team zweimal im Finale der Western Conference gegen die Golden State Warriors.

Nach seinem Trade von den Brooklyn Nets zu den 76ers im Februar 2022 und der Niederlage im Halbfinale der Eastern Conference gegen die Boston Celtics begann die Beziehung zwischen Harden und Morey zu bröckeln. Im August sagte er auf einer Veranstaltung in China: „Daryl Morey ist ein Lügner und ich werde nie Teil einer Organisation sein, der er angehört. Lasst mich das noch einmal sagen: Daryl Morey ist ein Lügner und ich werde nie Teil einer Organisation sein, der er angehört.“

Harden sucht trotz Player Option nach Tradepartner

„Ich und das Front Office hatten ein Jahrzehnt lang eine sehr, sehr gute Beziehung“, sagte Harden nach dem Training am Freitag und nahm dabei absichtlich nicht den Namen von Morey in den Mund. Er erklärte: „Es gab eine ständige Kommunikation, wissen Sie, was ich meine? Sobald wir verloren haben, gab es keine Kommunikation mehr.“

Nachdem er den Medientag und das erste Training an der Colorado State University in Fort Collins in der vergangenen Woche, offenbar aufgrund einer Vorsaisonuntersuchung, verpasste, kehrte er nun zu seinem Team zurück. Er betonte, er fühle sich körperlich „sehr, sehr gut“, aber „habe das Gefühl, dass ich noch ein anderes Niveau erreichen kann und erreichen will“.

Trotzdem verkündete der Guard, dass er im Preseason-Spiel in Brooklyn gegen die Nets nicht spielen wird. Allerdings möchte Harden in der letzten Vorbereitungspartie am Freitag gegen die Atlanta Hawks spielen. Derzeit versucht sich der 34-Jährige auf die kommenden Spiele körperlich vorzubereiten. „Ich werde mich steigern und versuchen, das letzte Spiel zu bestreiten, um mich an die körperliche Belastung zu gewöhnen, wenn die Verteidiger dich anrempeln und so weiter“, erklärte er.

„Mein Plan ist es, Basketball zu spielen“

Harden betonte, dass sich seine Abneigung gegen Morey nicht auf den neuen Cheftrainer des Teams, Nick Nurse, erstrecke, der Doc Rivers seit Anfang der Saison ersetzt. „The Beard“ lobte Nurse für seine Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit als Trainer und sei beeindruckt von den Gesprächen, die er mit Nurse geführt hat, seit er Job den übernommen hat.

„Er kann Dinge im Handumdrehen ändern, und wenn in einem, fünf, sechs, sieben Spielabschnitten oder in einem Viertel etwas nicht richtig läuft, kann er es ändern und Anpassungen vornehmen. Das ist sehr schwer zu machen. Aber er ist sehr, sehr gut darin“, sagte Harden. Und obwohl sich die beiden gut verstehen, ist die Zukunft des Shooting Guard noch nicht geklärt.