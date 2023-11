Nächste Pleite! NBA-Wunderkind Wembanyama am Tiefpunkt

Nächste Niederlage für Victor Wembanyama: Das Wunderkind hat mit den San Antonio Spurs in der Nacht auf Mittwoch die sechste Pleite in Folge kassiert.

Rudelbildung bei Warriors-Pleite

Sie zogen wie wild an dem Trikot des anderen - und sorgten somit für eine größere Rudelbildung. Dabei nahm Draymond Green Minnesota-Center Rudy Gobert in den Schwitzkasten.

Doncic und Irving unter ihren Möglichkeiten

Ohne den am Zeh verletzten Nationalspieler Maximilian Kleber verloren die Dallas Mavericks derweil das schnelle Wiedersehen mit den New Orleans Pelicans. Zwei Tage nach dem 136:124-Erfolg in Louisiana unterlagen die Texaner in der nordamerikanischen Profiliga NBA an gleicher Stelle mit 110:131.