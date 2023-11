Monster-Spiel von Franz Wagner! Deutscher NBA-Star amüsiert danach Magic-Kollegen - Siegesserie geht weiter

Die Orlando Magic bauen vor allem dank eines sensationellen Auftritts von Franz Wagner ihre beeindruckende Siegesserie in der NBA weiter aus.

Das Team der Basketball-Weltmeister Franz und Moritz Wagner fuhr mit einem 139:120 gegen die Washington Wizards den achten Sieg in Folge ein. Zuletzt war dies der Franchise in der Saison 2010/11 gelungen. Der Teamrekord liegt bei neun erfolgreichen Partien hintereinander.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Überragender Spieler auf dem Parkett gegen Washington war erneut Franz Wagner, der 31 Punkte erzielte und damit im zweiten Spiel in Folge einen neuen persönlichen Saisonbestwert aufstellte. In der Partie zuvor hatte er bereits mit 30 Zählern geglänzt.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Wagner führt Magic mit überragendem Auftritt zum Sieg

Wagner ist damit der erste Magic-Spieler in dieser Saison, dem es gelungen ist, zweimal die 30 Punkte-Marke zu knacken. Und das, obwohl Wagner im vierten Viertel angesichts der klaren Führung nur noch zwei Minuten zum Einsatz kam.

Legende am Ende ihrer Kräfte?

Legende am Ende ihrer Kräfte?

Mavs-Verkauf so gut wie besiegelt

Mavs-Verkauf so gut wie besiegelt

Sein Bruder Moritz Wagner überzeugte als wichtiger Rollenspieler ebenfalls und lieferte in 19 Minuten elf Zähler und vier Rebounds ab.

Wagner antwortet auf deutsch - Teamkollege amüsiert sich

„Die deutsche Disziplin hilft mir ein bisschen, auf dem Boden zu bleiben“, sagte Franz Wagner: „Nach so einem Spiel nicht zu denken, dass alles großartig ist und es immer so weiter geht. Sondern weiter an sich zu arbeiten und nicht zu weit nach vorne zu blicken.“