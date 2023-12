Nach 25 Spielen Sperre: NBA-Skandalprofi Morant mit Paukenschlag zurück

Ja Morant hat sich nach 25 Spielen Sperre erfolgreich in der NBA zurückgemeldet. Der 24-Jährige sicherte den Memphis Grizzlies bei ablaufender Uhr einen 115:113-Sieg gegen die New Orleans Pelicans. Mit insgesamt 34 Punkten, acht Rebounds, sechs Assists und eben dem Buzzer Beater hatte Morant maßgeblichen Anteil am Erfolg der Grizzlies, die zur Halbzeit noch mit 19 Punkten zurückgelegen hatten.