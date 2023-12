NBA: Hartenstein verpasst Halbfinale des In-Season Tournaments

Für Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein ist der Traum vom ersten Titel in der NBA beendet. Der 25 Jahre alte Center verlor mit den New York Knicks das Viertelfinale des In-Season Tournaments gegen die Milwaukee Bucks um den stark aufgelegten Topstar Giannis Antetokounmpo klar mit 122:146.

"Jeder in der Franchise hatte Zweifel an ihm"

Beim In-Season Tournament tragen wie in den Play-offs am Saisonende die besten Teams aus Osten und Westen das Finale aus. In der ersten Turnierphase hatten beide Conferences zunächst in je drei Fünfergruppen die Viertelfinalisten ausgespielt.