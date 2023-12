NBA: Warriors-Star Draymond Green aus dem Verkehr gezogen - ein Skanal zuviel

Grund für den vorläufigen Ausschluss aus dem Spielbetrieb sei „Greens wiederholtes unsportliches Verhalten“, vermeldete die NBA in ihrer Mitteilung. Green wurde in dieser Saison bereits drei Mal des Feldes verwiesen. Auch in den Jahren zuvor ereigneten sich immer wieder Unsportlichkeiten rund um den 33-Jährigen.