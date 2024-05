NBA: Los Angeles Lakers trauern um Ex-Profi

Morris an 41. Stelle gedraftet

Bereits in seiner College-Laufbahn ragte Morris heraus. Nach einer starken Basketballkarriere an der Highschool in Los Angeles war Morris ein führender Spieler an der Universität von Michigan. Er brach den Rekord für die meisten Assists in einer einzelnen Saison bei den Wolverines mit 235. Einige Jahre später wurde die Bestmarke von Trey Burke gebrochen.