NBA: Handgemenge unter Spielern endet mit Verhaftung!

Die Situation hat sich laut Medienberichten Stunden vor dem Anpfiff des Spiels zugetragen, weshalb sich auch Eubanks noch vor dem Spiel zu der Situation äußeren konnte. Seinen Aussagen zufolge kam es bereits bei der Ankunft in der Arena in Phoenix zu einem Streit zwischen den beiden. In der Folge standen sie Brust an Brust, als Stewart zuschlug, ehe Sicherheitskräfte einschritten.