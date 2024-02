NBA: Historische Nacht für das Phänomen

Es ist eine echte Seltenheit im Basketball: Das 5x5-Spiel. Nur wenige Spieler haben das Kunststück von mindestens fünf Punkten, Assists, Rebounds, Steals und Blocks bisher geschafft.

Wunderkind Victor Wembanyama ist es nun gleich in seiner Rookie-Saison gelungen - als jüngster Spieler seit der Aufzeichnung aller Statistiken ab 1973. Vor den staunenden Augen seines Gegenspielers LeBron James vollbrachte das 20 Jahre alte Phänomen aus Frankreich zudem noch eine weitere historische Errungenschaft, die er sich nun mit Michael „Air“ Jordan teilt.

Dass Wembanyanas San Antonio Spurs am Ende mit 118:123 bei den Los Angeles Lakers verloren, geriet da zumindest in den Augen von Statistik-Nerds zur Nebensache.

Wembanyama tut es Michael Jordan gleich

Schon im vorherigen Spiel gegen die Sacramento Kings fehlte dem 2,24 Meter großen Wembanyama nur ein Assist auf den Rekord. Am Freitag klappte es bei den Lakers. „Wemby“ brauchte für die 5x5 dabei auch nur 30 Minuten and 55 Sekunden. In so kurzer Zeit hatte dies noch nie jemand geschafft - und generell nur 13 Spieler vor ihm.

Im „5x5 Club“ steht Wembanyama nun in einer Ahnenreihe mit den Spurs-Legenden George Gervin und David Robinson, die meisten 5x5-Spiele (6) legte Hakeem „The Dream“ Olajuwan hin, der ehemalige Meister-Center der Houston Rockets. Wembanyama ist der dritte Center im Club der vielfältig Begabten, nach Olajuwan und Jusuf Nurkic, dem 2019 das letzte 5x5-Spiel vor „Wemby“ gelungen war.

Wembanyanas Statline: 27 Punkte, 10 Rebounds, 8 Assists, 5 Steals, 5 Blocks

Einen zusätzlichen kleinen Meilenstein erreichte Wembanyama dadurch, dass er in zwei Spielen in Folge je fünf Blocks und Steals produzierte - als zweiter Spieler der NBA-Geschichte nach „His Airness“.

„Wemby“ bescheiden, LeBron James begeistert

Wembanyama mochte aufgrund des verlorenen Spiels trotzdem nicht ins Schwelgen kommen: „Das ist zweitrangig für mich. In der Zukunft können wir hoffentlich positiver darauf zurückblicken, aber heute kann ich mit einem verlorenen Spiel nicht zufrieden sein.“

Der prominente Gegenspieler LeBron James betonte Wembanyama derweil schon jetzt das größere Ganze.

„Er hat keine Grenze nach oben“. verneigte sich „King James“ vor dem mutmaßlichen Superstar der Zukunft: „Er kann in seiner Karriere alles erreichen, was er will. Ich habe schon vor langer Zeit gesagt, wie besonders er ist - und so ist es einfach.“