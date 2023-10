NBA: Die Landung des Aliens - Wembanyama "ist anders"

Ein Wanderalbatros übertrifft Victor Wembanyama um Längen. Auch ein Kalifornischer Kondor oder ein Krauskopfpelikan. Doch der Schreikranich kann mit dem französischen Wunderknaben aus Le Chesnay schon nicht mehr mithalten. Stolze 2,43 m beträgt die Spannweite des Rookies, der die anderen NBA-Basketballer nicht allein wegen seiner Maße in dieser Saison vor Schwierigkeiten stellen wird.

Gregg Popovich bringt es auf den Punkt: „Er ist anders“. Für die Trainerlegende von den San Antonio Spurs verändert der Neuzugang „die Dynamik auf dem Feld – an beiden Enden“. Und genau deshalb wählten die Texaner den 19-Jährigen im Draft an Position eins aus. Jeder andere Klub hätte bei Erstzugriffsrecht dasselbe getan.

Wembanyama gibt erste Duftmarken ab

Die Konkurrenz weiß längst, was da für eine Aufgabe auf sie zukommt. Superstar LeBron James von den LA Lakers bezeichnete Wembanyama als „Alien“, in der Vorbereitung lieferte der Hingucker bereits ab. Im Schnitt kam der Youngster auf 19,3 Punkte, 4,8 Rebounds und 2,8 Blocks.

Am Mittwoch (Ortszeit) starten die Spurs gegen die Dallas Mavericks in die neue Saison. Wembanyama, der aus einem Vorort von Paris stammt und für seinen NBA-Einstieg auf eine WM-Teilnahme verzichtete, soll den Klub zurück in die Play-offs führen - 2018/19 war dies zuletzt gelungen. Popovich hält eine Menge von seinem Schützling: „Er hat Charakter. Er hat Sinn für Humor. Er ist intelligent.“