NBA: Historischer Abend für LeBron James mit Los Angeles Lakers

Es läuft zurzeit für die Los Angeles Lakers: Die Truppe um Superstar LeBron James bezwang die New Orleans Pelicans mit 139:122 (87:74) und feierte somit den vierten Sieg aus den vergangenen fünf Duellen.

Dabei zeigten sich James und seine Teamkollegen besonders in der ersten Hälfte enorm treffsicher. Mit 87 Punkten erzielten sie die zweitmeisten Zähler in der ersten Halbzeit in der ruhmreichen Franchise-Geschichte.