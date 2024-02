NBA: Karriere-Ankündigung von LeBron James

LeBron James will seine Kariere bei den Los Angeles Lakers beenden. Das verkündete der 39-Jährige vor dem All-Star Game am Sonntag, das die Auswahl der Eastern Conference gegen den Westen mit dem „ewigen“ All-Star LeBron James 211:186 gewann.

„Ich bin ein Laker und ich bin glücklich und war sehr glücklich, in den letzten sechs Jahren ein Laker gewesen zu sein, und hoffentlich bleibt es so“, sagte James. „Aber ich habe keine Antwort darauf, wie lange es dauert oder welches Trikot ich tragen werde. Hoffentlich ist es bei den Lakers. Es ist eine großartige Organisation, wie so viele großartige Organisationen. Aber wir werden sehen.“

LeBron zum 20. Mal beim All-Star-Game

James stand in seiner 21. Saison in der NBA zum 20. Mal im All-Star Game - ausgebauter Rekord. Dem Oldie gelangen acht Punkte, vier Rebounds und drei Assists. Er kam erst am Sonntag zum All-Star-Wochenende, weil er sich an seinem linken Knöchel behandeln ließ, der ihm schon die ganze Saison Probleme macht.

„Ich versuche, meinen Knöchel so stark wie möglich zu machen und wieder so weit zu kommen, dass ich das letzte Drittel der Saison beenden kann“, betonte LeBron. „Das Wichtigste für mich ist definitiv meine Gesundheit, wo ich gerade stehe, wo unser Team steht“, sagte „The chosen One“. Der Trend gehe aber in die richtige Richtung.

Es ist erst ein paar Wochen her, als er mitten in der Nacht ein kryptisches Sanduhr-Emoji in den sozialen Medien gepostet und geschrieben hatte, er wisse nicht, was er mit seiner Spieleroption für die Saison 2024/25 machen werde - die seine 22. in der Liga sein wird.

Lakers-Star weist Gerüchte zurück

Einen entsprechenden Bericht, dass sich Warriors-Besitzer Joe Lacob um einen Trade des Superstars bemüht habe, wies James zurück.

„Ich habe davon gehört, als alle anderen davon gehört haben“, erklärte er. „Manchmal gibt es Gespräche, die hinter verschlossenen Türen stattfinden, von denen man nicht einmal etwas weiß.“ Er habe aber von keinen Verhandlungen gehört.

LeBrons unmittelbare Herausforderung in L.A. besteht darin, sicherzustellen, dass sich die Lakers mit 30-26 und derzeit Platz 9 in der Western Conference einen Playoff-Platz sichern. Darüber hinaus bekräftigte er seine Absicht, bei den Olympischen Spielen in Paris in diesem Sommer für das Team USA zu spielen.

„Ich habe mir vor der Saison, als ich mich verpflichtet habe, Teil des Olympiateams zu sein, gesagt, dass das natürlich alles von meiner Gesundheit abhängt“, schränkte er ein. „So wie es im Moment aussieht, bin ich gesund genug, um im Team zu sein und auf einem Niveau zu spielen, von dem ich wusste, dass ich es kann.“