NBA: Rekord-Show! All-Star-Spiel eskaliert

Die Auswahl der Eastern Conference hat das All-Star-Game der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gewonnen. Das Team um Topspieler wie Giannis Antetokounmpo oder Damian Lillard setzte sich in einem Spiel der Rekorde in Indianapolis gegen den Westen mit dem „ewigen“ All-Star LeBron James 211:186 durch.

Towns gelingen 50 Punkte

James stand in seiner 21. Saison in der NBA zum 20. Mal im All-Star-Game - ausgebauter Rekord. Und es gab weitere Bestmarken: Die Gesamtzahl von 397 Punkten übertraf den Höchstwert von 2017 (374) klar, dem Osten glückten 42 Drei-Punkte-Würfe und damit sieben mehr als dem Team LeBron 2019.

In der NBA geht es in der Nacht auf Freitag weiter. Das 74. All-Star-Game der NBA findet am 16. Februar in San Francisco in der Halle der Golden State Warriors statt.