NBA: Gibt es heute einen Trade-Hammer um Dennis Schröder?

Am Donnerstag um 21 Uhr deutscher Zeit schließt das Transferfenster der NBA . Bis dahin werden aber noch einige Deals erwartet - und ein Name, der dabei sehr häufig genannt wird, ist der deutsche Basketball-Weltmeister Dennis Schröder von den Toronto Raptors.

Nach Informationen von The Athletic sollen unter anderem die Minnesota Timberwolves Interesse an einer Verpflichtung von Schröder zeigen. Die Wolves spielen eine überraschend starke Saison und belegen in der Western Conference mit der gleichen Bilanz (35-16) wie Spitzenreiter Oklahoma City Thunder Platz zwei.