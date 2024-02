NBA: Eine 727 Spiele lange Serie ist nach 12 Jahren gerissen

Der 34-Jährige musste nach 727 Spielen in der Starting Five wieder von der Bank kommen. Dies war ihm seit seiner Rookie-Saison 2012 nicht mehr passiert.

Selbst, als Thompson nach einem Kreuzbandriss und einem Achillessehnenriss nach zweieinhalb Jahren Pause Anfang 2022 zurückkehrte , war er direkt wieder von Beginn an gesetzt.

Thompson glänzt mit 35 Punkten

„Ich habe mit Klay am Morgen gesprochen und er hat die richtige Antwort gegeben. Er war heute fokussiert und das ist nicht einfach für jemanden wie ihn, der sowas seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht hat“, erklärte Warriors-Coach Steve Kerr nach der Partie.

„Ich habe verstanden, dass ich auch von der Bank kommend viele Minuten spielen kann. Man muss das Ego wegschieben. Ich habe vor allem an Manu Ginobili gedacht. Der Typ hat vier Ringe und olympisches Gold gewonnen und kam sein ganzes Leben von der Bank und niemand zweifelt daran, dass er in die Hall of Fame gehört“, sagte der ehemalige All-Star im Anschluss des Sieges.