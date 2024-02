Starkes NBA-Duo! Wagner-Brüder fegen Schröder-Team weg

Die Basketball-Weltmeister Franz und Moritz Wagner haben das deutsche Duell mit Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder in der NBA für sich entschieden. Die beiden Brüder setzten sich mit den Orlando Magic gegen Schröders Brooklyn Nets mit 108:81 durch.

Orlando kämpft um Playoffs

„Es war ein wichtiges Spiel für uns, wenn man bedenkt, wie die letzten beiden Spiele gegen sie gelaufen sind“, sagte Franz Wagner mit Blick auf die vergangenen Niederlagen gegen Brooklyn: „Ich war sehr zufrieden damit, wie konzentriert alle das ganze Spiel über waren.“ Orlando mischt im Rennen um einen direkten Playoff-Platz auf Rang sieben in der Eastern Conference weiter mit. Brooklyn liegt auf Platz elf.

Maximilian Kleber kassierte eine Niederlage. Der 32-Jährige unterlag mit den Dallas Mavericks bei den Cleveland Cavaliers mit 119:121. Die zweite Pleite in Folge konnte auch Starspieler Luka Doncic mit 45 Punkten nicht verhindern, Kleber kam auf vier Zähler. Ohne Isaiah Hartenstein verloren die New York Knicks 92:115 gegen die New Orleans Pelicans.