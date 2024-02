Wo ist Dennis Schröder da nur wieder reingeraten?

Gerät Dennis Schröder vom Regen in die Traufe? Nach nicht einmal einer Saison endete das Kapitel bei den Toronto Raptors am Tag der Trade-Deadline für den deutschen NBA-Star.

Sein neues Team: Die Brooklyn Nets, die insgesamt siebte Station des Deutschen in der NBA . Doch bereits wenige Wochen nach Schröders Ankunft in New York herrscht ordentlich Trubel in der Franchise, die vor einigen Jahren noch ganz große Pläne mit dem Starensemble Kevin Durant, James Harden und Kyrie Irving hatte.

Drei Spiele absolvierte der gebürtige Braunschweiger für Brooklyn, bevor die Nets nach dem All-Star-Break einen Trainerwechsel vollzogen. Am Montag entließen die Nets Cheftrainer Jacque Vaughn - der eine 21:33-Bilanz in dieser Saison zu verantworten hatte - und beorderte den bisherigen Assistenz-Trainer Kevin Ollie zum Interims-Headcoach.

Brooklyn Nets bekommen vernichtendes Zeugnis ausgestellt

Bereits bei seinem Amtsantritt hatte Ollie einige elementare Baustellen der Mannschaft ausgemacht. „Wir können nicht 30. bei den verlorenen Bällen sein, wir können nicht fünf Charges in der Saison haben“, sagte der 51-Jährige und stellte klar: „Uns dürfen diese Dinge nicht passieren. So verliere ich beim Basketball.“

Auch General Manager Sean Marks hatte den Nets bei der Vorstellung Ollies ein recht vernichtendes Zeugnis in Sachen Einstellung ausgestellt. „Aus uns wird nicht mehr das allertalentierteste Team der Liga, ich bin kein Idiot“, erklärte er: „Aber trotzdem ist das ein Kollektiv talentierter junger Männer. Aber mein Erwartung ist - und ihre eigene hoffentlich auch - dass sie Verantwortung übernehmen, die kleinen Dinge tut.“ Das „Kratzen und Beißen“, das in einer Situation wie der der Nets nötig sei, „hoffe ich zu sehen in den nächsten 28 Spielen - und offen gesagt habe ich das in den bisherigen nicht immer gesehen. Das Level an Einsatz und Wettbewerbshärte war nicht immer da.“