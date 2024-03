Kurios! Ex-NBA-Champion beendet Karriere mitten in der Saison

NBA -Champion Otto Porter Jr. hat am Montag überraschend das Ende seiner Basketball-Karriere verkündet. Kurios: Der Forward von den Utah Jazz tritt mitten in der laufenden Saison zurück.

In einem emotionalen Statement auf der Website des Klubs führte er seine körperlichen Probleme als Grund für die Entscheidung an: „Leider erlaubt es mir mein Körper nicht, auf dem Niveau zu spielen, das ich von mir selbst erwarte, und ich habe daher beschlossen, mich zurückzuziehen.“

Kurz zuvor war Porter Jr. von den Utah Jazz entlassen worden. Aufgrund seiner zahlreichen Verletzungen absolvierte er für das Team aus Salt Lake City keine einzige Partie, seit er im Februar per Trade gekommen war.

Dem späten Zeitpunkt der Entlassung geschuldet, konnte sich der US-Amerikaner auch keinem anderen Team mehr anzuschließen, um in den Playoffs zu spielen. So kommt es zu der kuriosen Situation, dass Porter Jr. sein Trikot schon vor dem eigentlichen Saisonende an den Nagel hängt.