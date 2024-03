NBA: Demütigung! Historische Klatsche für die Warriors - Celtics-Star verhöhnt Golden State

NBA-Rekordmeister Boston Celtics hat mit einem 140:88-Kantersieg gegen die Golden State Warriors seine aktuelle Vormachtstellung in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga unterstrichen. Die Celtics stellten bei ihrem elften Erfolg in Serie zahlreiche Rekorde auf. So war die 82:38-Halbzeitführung die größte in der Geschichte der traditionsreichen Franchise, für die Warriors war es dagegen der größte Rückstand der Geschichte.