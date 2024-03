NBA droht Wettskandal!

Steht die NBA vor einem Wettskandal? Die Liga hat Jontay Porter von den Toronto Raptors ins Visier genommen und eine Untersuchung eingeleitet. Dies berichtet ESPN . Dem Center wird vorgeworfen, durch frühe Auswechslungen in mindestens zwei Spielen für erfolgreiche Wetten gesorgt zu haben.

In zwei Fällen meldete der Wettanbieter DraftKings Sportsbook, dass die „Unter“-Wetten auf Porter die beliebtesten des Abends gewesen waren. Ein weiterer Buchmacher kann dies bestätigen. Bei besagten Wetten geht es darum, dass ein Spieler Werte in einer bestimmten Kategorie in einem Spiel nicht überschreitet.