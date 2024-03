NBA: 61-Punkte-Show von Knick-Star! Auch Wemby überragt

Es war ein Duell für die Geschichtsbücher der NBA! In einem irren Spiel bezwangen die San Antonio Spurs um Rookie Wembanyama die New York Knicks nach Verlängerung mit 130:126.

Damit ist diese Partie erst die zweite in der langen NBA-Historie, in der ein Spieler mit mindestens 60 Punkte und ein anderer mehr als 40 Zähler und 20 Rebounds auflegte. Bisher gelang dies nur Elgin Baylor (63 Punkte) und Wilt Chamberlain (78 Zähler, 43 Rebounds) 1961!

Spurs-Trainer sprachlos nach irrer Performance

„Ich habe in dieser Saison noch nie so viel greatness gesehen“, schwärmte Wembanyama nach der Partie und ergänzte, „ich wollte einfach nur ein Teil davon sein.“

Schröder und Nets mit Dreier-Rekord

Der deutsche Basketball-Star Dennis Schröder hat mit einem Dreier-Festival die kleinen Play-off-Chancen der Brooklyn Nets am Leben gehalten. Beim 125:108 gegen die Chicago Bulls trafen die Nets in der zweiten Hälfte gleich 18-mal aus der Distanz und stellten so einen Rekord in der nordamerikanischen Profiliga NBA auf.