NBA: Theis und die Clippers schlagen Portland erneut

Basketball-Weltmeister Daniel Theis und die Los Angeles Clippers haben zum zweiten Mal binnen 24 Stunden die Portland Trail Blazers geschlagen und Kurs auf die Play-offs in der Profiliga NBA gehalten. Theis kam beim 125:117-Erfolg in Oregon in gut 20 Minuten Einsatzzeit auf sechs Punkte und vier Rebounds, Topscorer der Clippers war Paul George mit 31 Zählern.