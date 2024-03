Orlando auf Play-off-Kurs - Hartenstein mit Bestwert

Die Basketball-Weltmeister Franz und Moritz Wagner nehmen mit ihrem NBA-Klub Orlando Magic unbeirrt Kurs auf die erste Play-off-Teilnahme der Franchise seit der Saison 2019/20. Das 121:106 gegen die New Orleans Pelicans war der fünfte Sieg in Folge für Orlando, das Team ist starker Vierter in der Eastern Conference. Franz Wagner kam auf 18 Punkte, sein älterer Bruder Moritz auf 14.