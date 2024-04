NBA-Playoffs: Milwaukee Bucks bangen um nächsten Superstar

Den Bucks droht das Playoff-Aus

Es gibt ernsthafte Zweifel, ob der 33-Jährige in der Nacht zu Montag im vierten Spiel gegen die Pacers antreten kann. Berichten zufolge hat Lillard in den letzten Wochen trotz starker Schmerzen in der Achillessehne weitergespielt, und die Verletzung verschlimmerte sich gegen Ende des vierten Viertels im dritten Spiel am Freitag.