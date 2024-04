"Er ist unglaublich": Wagner schwärmt von Wagner

Basketball-Weltmeister Franz Wagner hat einen seiner größten Fans in der eigenen Familie - auch wenn Bruder Moritz Wagner sein Loblied nach der Gala in den NBA-Playoffs mit einem Augenzwinkern versah.

„Ich muss gleich noch mit ihm nach Hause fahren, also halte ich mich zurück, ich will nicht übertreiben“, sagte der Ältere der Wagners nach dem 112:89 von Orlando Magic gegen die Cleveland Cavalier s: „Aber das war eines der besten Spiele, das ich je von ihm gesehen habe.“

Franz Wagner (22) machte sein stärkstes Spiel in der bisherigen Serie gegen die Cavaliers, kam neben 34 Punkten auch auf 13 Rebounds. Am Ende stand der deutliche Sieg und damit der 2:2-Ausgleich in der Best-of-seven-Serie. "Er ist unglaublich. Seine Übersicht, seine Kontrolle über das Spiel, seine Energie. Er hat den Ball verteilt und defensiv dicht gemacht", sagte Moritz Wagner.

Auch der 27-Jährige steuerte seinen Teil zum Sieg bei, kam auf sieben Punkte, vier Rebounds und zwei Assists. Beide Wagners spielen erstmals in den Playoffs der stärksten Liga der Welt. Am Dienstagabend (Ortszeit) wird die Serie mit Spiel fünf in Cleveland fortgesetzt, danach hat Orlando wieder Heimrecht. Ein mögliches Spiel sieben würde in der Halle der Cavaliers am 5. Mai stattfinden.