Frust bei Curry und Co.: Quo vadis, Golden State?

Stephen Curry stand der Schock ins Gesicht geschrieben. Neuaufbau? Das Ende der goldenen Generation? Nein, so weit wollte und konnte der sichtlich ernüchterte Basketball-Superstar der Golden State Warriors nach dem so schmerzvollen wie verdienten Aus im Play-in-Turnier der NBA nicht denken.

"Es ist gerade alles ganz frisch. Ich sitze einfach hier und denke darüber nach, ob ich die Play-offs schauen soll", sagte der 36-Jährige nach der bitteren 94:118-Pleite bei den Sacramento Kings in der Nacht zum Mittwoch, durch das Golden State die Meisterrunde verpasste: "An einem 16. April ist das ungewohntes Gebiet. Ich will einfach nur gewinnen. Was auch immer das bedeutet: Ich will gewinnen."