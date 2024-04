Nächste Niederlage für Orlando und die Wagner-Brüder

Franz und Moritz Wagner droht in der NBA bei ihrer Playoffs -Premiere mit Orlando Magic das schnelle Aus.

Die deutschen Weltmeister verloren mit dem Team aus Florida auch das zweite Achtelfinale in der Basketball-Profiliga bei den Cleveland Cavaliers, nach dem 86:96 steht Orlando in der Best-of-seven-Serie vor dem ersten Heimspiel in der Nacht zu Freitag unter Druck.