NBA-Playoffs: Episches Comeback verpasst! Doncic mit bitterem Geständnis

Die Dallas Mavericks haben in den Playoffs der NBA ein historisches Comeback nur knapp verpasst und den 2:2-Ausgleich in der Serie gegen die Los Angeles Clippers kassiert. Die Texaner um Superstar Luka Doncic und Maxi Kleber unterlagen in Spiel vier der best-of-seven-Serie in eigener Halle mit 111:116 und holten dabei einen zwischenzeitlichen 31-Punkte-Rückstand auf - nur, um am Ende doch zu verlieren.