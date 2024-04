NBA-Hüne beschert gegnerischen Fans kostenlosen Burger

Was war passiert? Knapp sechs Minuten vor Schluss führten die Rockets mit 105:97, als Rockets-Center Boban Marjanovic bei einem Wurfversuch vom deutschen Center Daniel Theis gefoult wurde und an die Freiwurflinie ging. Obwohl der 35-Jährige als sicherer Freiwurfschütze gilt, setzte er seinen ersten Versuch daneben.

Plötzlich waren die 19.370 Fans in der ausverkauften Halle hellwach - und das hat einen guten Grund. Die Clippers haben die Fast-Food-Kette Chick-fil-A als Werbepartner und mit diesem einen Deal ausgehandelt: Verwirft ein Spieler des Gegners im Schlussviertel zwei Freiwürfe in Serie, bekommen alle Zuschauer einen kostenlosen Hähnchenburger.

NBA-Kultstar Marjanovic zelebriert Freiwürfe

Und Marjanovic ließ sich nicht lange bitten. Mit einer Geste in Richtung Zuschauer deutete der 2,24 Hüne an, dass er über den Deal bescheid wusste. Immerhin spielte der 35-Jährige selber einmal für die Clippers.

Getreu der Abmachung vergab Marjanovic dann seinen zweiten Freiwurf und versetzte die Zuschauer in einen Freudentaumel, als sie realisierten, dass sie gerade vom gegnerischen Center kostenloses Essen erhalten hatten.

Wilder letzter Spieltag in der NBA

Während die Menge vor Freude brüllte, riss Marjanovic triumphierend die Arme in die Höhe, setzte ein breites Lächeln auf und genoss den lauten Jubel der Heimfans.

„Das ist das Verrückteste, was ich in der ganzen Saison gesehen habe!“, jubelte der frühere NBA-Spieler Ryan Hollins als TV-Experte. „Boban Marjanovic hat absichtlich zwei Freiwürfe verworfen, um jedem Fan im Stadion ein kostenloses Chick-fil-A-Sandwich zu bescheren!“

Der dreimalige NBA-Champion unterschrieb in der vergangenen Offseason einen Einjahresvertrag bei den Rockets und wird in diesem Sommer wieder in die Free Agency gehen.