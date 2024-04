NBA: Lakers und LeBron James wenden Sweep ab

Die Los Angeles Lakers um LeBron James haben in den NBA-Playoffs einen Sweep abgewendet. Angeführt von ihrem Superstar erkämpften die Kalifornier in der Nacht zu Sonntag einen 119:108-Erfolg gegen Titelverteidiger Denver Nuggets, damit steht es in der Best-of-Seven-Serie nun 1:3 aus Lakers-Sicht.