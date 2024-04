NBA: Philadelphia Play-off-Gegner von Hartensteins Knicks

Isaiah Hartenstein und die New York Knicks bekommen es im Play-off-Achtelfinale der Basketball-Profiliga NBA mit den Philadelphia 76ers um Joel Embiid zu tun. Die Sixers gewannen ihr Play-in-Duell gegen Vorjahresfinalist Miami Heat hauchdünn mit 105:104. Embiid, wertvollster Spieler der Liga in der abgelaufenen Saison, stach bei seinem Team mit 23 Punkten und 15 Rebounds heraus. Die Serie gegen die Knicks beginnt am Samstag (Ortszeit) in New York.