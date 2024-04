NBA-Phänomen schockt Meister - Wagner-Brüder müssen zittern

Die Nuggets führten mit bis zu 23 Punkten, 0,9 Sekunden vor Ende erzielte Spurs-Guard Devonte‘ Graham die entscheidenden Punkte. Großen Anteil am Comeback hatte auch Wembanyama, der auf 34 Punkte und 12 Rebounds kam und damit auch Nuggets-Superstar Nikola Jokic (22 Punkte, 12 Assists) in den Schatten stellte.

Durch die Niederlage verliert Denver den Spitzenplatz in der Western Conference. Die Oklahoma City Thunder, die Minnesota Timberwolves und eben Denver sind gleich auf. Die Nuggets können aber nur dann noch auf Platz eins springen, wenn OKC und die Thunder am letzten Spieltag verlieren sollten. Eine solch enge Konstellation gab es so kurz vor Saisonende noch nie in der NBA-Geschichte.