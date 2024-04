Ohne verletzten Wagner: Magic müssen weiter bangen

Die Wagner-Brüder müssen mit den Orlando Magic weiter um die direkte Playoff-Teilnahme in der NBA bangen. Ohne den am Knöchel verletzten Basketball-Weltmeister Franz Wagner verlor die Mannschaft aus Florida gegen Topteam Milwaukee Bucks, das auf Starspieler Giannis Antetokounmpo verzichten musste, deutlich mit 99:117. Moritz Wagner kam in 21 Minuten Spielzeit auf sieben Punkte, konnte die zweite Niederlage in Folge aber nicht verhindern.