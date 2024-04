NBA: Thunder mit historischem Sweep - Celtics-Sorgen um Porzingis

Was für eine Performance!

Die Oklahoma City Thunder haben in den Playoffs der NBA den Sweep gegen New Orleans Pelicans perfekt gemacht und damit Geschichte geschrieben als das bisher jüngste Team, das eine Serie nach der Regular Season gewinnen konnte.

NBA: Thunder nun gegen Kleber oder Theis

Doch nach einem 18:2-Lauf setzte sich die Nummer eins der Western Conference in der hart umkämpften Partie noch durch.

Im Video: So dramatisch endet LeBrons Saison

Zudem setzten sich die Boston Celtics mit 102:88 auswärts bei Miami Heat durch, die Celtics führen in der best-of-seven-Serie nun mit 3:1 und können in der Nacht auf Donnerstag zu Hause in die zweite Runde einziehen.