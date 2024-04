Verletzungsschock um NBA-Superstar

Großer Rückschlag für die New Orleans Pelicans in der NBA ! Die Pels müssen im letzten Play-In-Spiel gegen die Sacramento Kings auf Superstar Zion Williamson verzichten.

Wie die Franchise mitteilte, fällt Williamson vorläufig mit einer Verletzung im linken Oberschenkelbereich aus. Wie lange das Kraftpaket fehlen wird, ist noch unklar. Williamson soll in den kommenden Wochen erneut gecheckt werden, im entscheidenden Spiel um das letzte verbliebene Playoff-Ticket im Westen gegen die Kings kann er aber definitiv nicht mitwirken.

Williamson hatte sich in der Schlussphase des ersten Play-In-Spiels gegen die Los Angeles Lakers verletzt. Sein Ausscheiden mit noch 3:13 auf der Uhr bei ausgeglichenen Spielstand war einer der Hauptgründe für die 106:110-Niederlage gegen die Lakers .

NBA: Verletzung wirft Williamson erneut zurück

Zuvor hatte der Forward sein Team quasi im Alleingang zurück ins Spiel geführt. Nach einem großen Rückstand übernahm Williamson, sein Team glich aus. In der Schlussphase hatten die Pelicans ohne ihren Superstar, , der bis zu seiner Verletzung 40 Punkte und elf Rebounds auflegte, dann nur noch wenig entgegenzusetzen.

Für Williamson war es das erste Spiel mit mindestens 40 Punkten und zehn Rebounds in der NBA. Solche Zahlen hatten sich viele Beobachter vom gerade am Collage gehypten Talent eigentlich schon deutlich früher erhofft. Dass dies dem Nummer-eins-Pick des 2019er-NBA-Drafts erst jetzt gelingt, liegt auch an seiner Verletzungshistorie.