NBA: James mit Lakers in Playoffs - nun wartet der Angstgegner

Thompson ohne Punkte - Murray ragt heraus

Für die Dubs ist es das dritte Mal in den letzten fünf Jahren, dass sie die Postseason verpassen. Neben Curry hatte Klay Thompson einen sehr schlechten Tag, denn er kam in seinen rund 31 Minuten auf keine Punkt und stand 0/10. Insgesamt trafen die Warriors nur 41 Prozent aus dem Feld und leisteten sich insgesamt 16 Turnover.

Lakers gelingt Playoff-Einzug

Die Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James stehen hingegen in den Playoffs. Die Lakers gewannen ihr Play-In-Duell bei den New Orleans Pelicans mit 110:106 und zogen in die Meisterrunde ein. Als Siebter der Setzliste trifft L.A. in der ersten Runde ab dem kommenden Wochenende auf Meister und Angstgegner Denver Nuggets um Nikola Jokic. Im Vorjahr waren die Lakers und Denver im Conference-Finale aufeinandergetroffen. Die Nuggets siegten 4:0.