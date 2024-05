Doncic führt Dallas zum zweiten Sieg - Nowitzki beeindruckt

Superstar Luka Doncic hat die Basketballer der Dallas Mavericks zum zweiten Sieg im Play-off-Halbfinale der NBA geführt. Der Slowene legte beim spannenden 109:108 bei den Minnesota Timberwolves ein Triple-Double auf und ist mit den Texanern nur noch zwei weitere Erfolge vom Triumph im Finale der Western Conference entfernt. Das dritte Spiel der Best-of-seven-Serie, in der die Mavs nun mit 2:0 führen, findet in der Nacht zu Montag in Dallas statt.