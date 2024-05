Ein Superstar ist geboren - aber auf seiner Karriere liegt ein Schatten

Die NBA hat einen neuen Superstar! Anthony Edwards überstrahlte mit seinen Leistungen und Highlight-Aktionen die erste Playoff-Runde der Minnesota Timberwolves gegen die Phoenix Suns. Nachdem die Wolves die Serie mit 4:0 gewannen und damit das vermeintliche Superstarteam aus Arizona mit einem Sweep demütigten, wurde Edwards gehuldigt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Sein Mitspieler Karl-Anthony Towns schwärmte nach dem entscheidenden Sieg vom 22-Jährigen: „Ich habe das schon mehrfach gesagt. Er ist das Gesicht der NBA.“ Der Dominikaner fügte hinzu, dass Edwards es nicht möge, wenn er sowas sagt. „Aber es stimmt. Seine Zukunft ist so glänzend, dass ich meine Sonnenbrille aufsetzen muss, wenn ich in seiner Nähe bin“, grinste Towns.

Edwards beendet 19 Jahre lange Flaute

Über die erste Playoff-Serie hinweg legte Edwards im Durchschnitt 31 Punkte, 6,3 Assists sowie acht Rebounds auf. Mit Ausnahme der zweiten Partie („nur“ 15 Zähler) drückte der Guard jedem anderen Duell seinen Stempel auf. Alleine im letzten Aufeinandertreffen erzielte er 40 Punkte - 31 davon nach der Halbzeit. Er war der beste Spieler der Begegnung, obwohl bei den Suns die Superstars Kevin Durant und Devin Booker auf dem Parkett standen.

Der Wolves-Star führte sein Team erstmals seit 19 Jahren wieder in die zweite Playoff-Runde und beendete damit die drittlängste Negativ-Serie in der NBA. Nun trifft Minnesota auf den Titelverteidiger, die Denver Nuggets um Superstar Nikola Jokic.

{ "placeholderType": "MREC" }

Edwards leistete sich Eklat

Edwards wurde im Jahr 2020 im Draft an der ersten Stelle von Minnesota ausgewählt. Dementsprechend groß waren die Erwartungen der Öffentlichkeit und die Hoffnungen der Fans. Zu Beginn seiner Karriere musste Edwards aber noch einiges lernen.

Er sorgte in der Vergangenheit abseits des Parketts für große Aufregung. Im Jahr 2022 postete er eine Instagram-Story, in welcher er sich homophob äußerte. In dem Video beleidigte der NBA-Star aus einem Auto heraus eine Gruppe Männer mit einer abschätzigen homophoben Bemerkung.

„Schau dir diese queer ass n****s an, schau, wo die Welt hingekommen ist“, kommentierte er in Richtung der Gruppe - und fand das zu diesem Zeitpunkt offensichtlich amüsant und teilenswert: „Diese n*** sind anders“, schrieb der Guard mit drei Tränenlach-Emojis dazu. Im Hintergrund war eine lachende Frau zu hören. Im Anschluss entschuldigte sich Edwards für diese Aktion. Die NBA verhängte eine Strafe von 40.000 US-Dollar.

Durant: „Seine Entwicklung ist unglaublich“

Sportlich wurde der 22-Jährige von Saison zu Saison immer reifer und seine Leistung stets besser. Dadurch machte der Guard aus einem belächelten NBA-Team einen Titelanwärter. Seit er bei den Timberwolves ist, verpassten sie nur einmal die Playoffs. Durch die stetig wachsende Erfahrung wurde Edwards zum Alphatier des Teams, das die reguläre Saison im Westen auf Platz zwei abschloss.

{ "placeholderType": "MREC" }

Anthony Edwards von den Minnesota Timberwolves entwickelt sich zum neuen Star der NBA

In jeder Spielzeit verbesserte er durchschnittlich seine Punkte-Ausbeute, seine Assists und die Wurf- sowie Freiwurfquote. Durant betonte: „Seine Entwicklung ist unglaublich.“ Genau das meinte auch Mitspieler Gobert: „Wir haben gesehen, wie er sich weiterentwickelt hat, als Anführer, als Spieler und als Mensch.“

Durant lobte das Auftreten und die Leistungen von Edwards: „Ich bin zutiefst beeindruckt. Ihm schaue ich am liebsten zu. Seine Liebe zu dem Spiel leuchtet förmlich. Er stellt sich jeder Herausforderung und geht voran.“ Der 22-Jährige wurde nach dem Weiterkommen auf die Aussagen angesprochen.

Der Guard verriet, dass Durant sein Idol sei: „Ich habe den allergrößten Respekt vor KD. Er gibt in jedem Spiel alles und ich habe wahrscheinlich jedes Spiel von ihm gesehen, seit ich fünf Jahre alt bin.“

Edwards wird Durant bei Olympia „ständig nerven“

Die beiden NBA-Stars sind im Sommer für das US-Team bei den Olympischen Spielen in Paris Teamkollegen. Das kann der 22-Jährige kaum abwarten: „Ich liebe diesen Typen und freue mich sehr, dass ich in diesem Sommer mit ihm bei Olympia zusammenspielen werde.“ Er fügte noch schmunzelnd hinzu: „Ich werde ihn ständig nerven, dass ich ihn in diesen Playoffs nach Hause geschickt habe.“

Auf dem Parkett hatte Edwards in der Serie allerdings keine Angst, gegen sein Vorbild zu spielen. Sie trafen stets aufeinander und der Guard sorgte für einige Highlights. Unter anderem in der Nacht zu Montag, als er kurz vor dem Ende der Partie Anlauf nahm und über Durant in den Korb dunkte.