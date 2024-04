NBA: Playoff-Aus für das Superteam! Phoenix Suns krachend gescheitert

Die Saison der Phoenix Suns ist beendet. Das Superteam ist in den NBA-Playoffs krachend gescheitert und verlor auch das vierte Aufeinandertreffen mit den Timberwolves. In Spiel vier hielt das Team aus Arizona lange mit Minnesota mit, am Ende gab es jedoch eine 116:122-Niederlage für das Superstar-Trio aus Kevin Durant, Devin Booker und Bradley Beal.

Auf Seiten der an Platz drei gesetzten Wolves waren es allen voran Karl-Anthony Towns (28, 11/17, 10 Rebounds) und Anthony Edwards (40, 13/23), die von den Suns nicht zu stoppen waren. 16 Punkte von Edwards kamen dabei im letzten Viertel, in dem Phoenix keine Mittel gegen ihn fand.

KD schwärmt: „Ich liebe alles an Ant“

Gegenspieler Durant zeigte sich nach dem Abpfiff dementsprechend beeindruckt von Edwards. „Ich bin so beeindruckt von ihm, so beeindruckt. Er ist mein Lieblingsspieler zum Zusehen. Seitdem er in die Liga gekommen ist, ist er so sehr gewachsen. Ich liebe alles an Ant“, schwärmte KD auf der Pressekonferenz nach der Partie.