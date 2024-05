Jokic erneut wertvollster Spieler der NBA

Starcenter Nikola Jokic von den Denver Nuggets ist zum dritten Mal in seiner Karriere zum wertvollsten Spieler der NBA gekürt worden. Der 29 Jahre alte Serbe war schon 2021 und 2022 als MVP ausgezeichnet worden, im vergangenen Jahr wurde er Zweiter in der Wertung, gewann aber den Titel mit seiner Franchise in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga.