NBA: Verletzungsschock und Playoff-Aus! Bitterer Tag für die Knicks

Die New York Knicks um Nationalspieler Isaiah Hartenstein haben den Einzug in die Eastern Conference Finals verpasst. Im heimischen Madison Square Garden kassierte das NBA-Team aus dem Big Apple in Spiel sieben eine heftige 109:130-Niederlage gegen die Indiana Pacers. Nachdem beide Teams zuvor ihre drei Heimspiele gewonnen hatten, gelang den Pacers damit der erste und entscheidende Auswärtssieg der Serie.