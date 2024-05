Kurios! Dennis Schröder kickt in Landesliga

Hintergrund der Aktion: Im Team des niedersächsischen Klubs spielt Schwager Daniel Ziolo, Bruder von Schröders Ehefrau Ellen Schröder. Der Point Guard der Brooklyn Nets lief bei seinem Startelf-Einsatz mit der Nummer 17 auf. „Ich will mich ein bisschen fit halten. Ich wollte immer mal mit meinem Schwager zusammen auflaufen“, wird Schröder in der Braunschweiger Zeitung zitiert. Die Anweisung von Coach Gökhan Arikoglu für ihn: „Ich soll vorne links für ein bisschen Unruhe sorgen.“

Schröder verliert deutlich

Schröder feierte im vergangenen Jahr den Gewinn der Basketball-Weltmeisterschaft und wurde zum MVP des Turniers gewählt. Mit den Nets hatte der 30-Jährige den Sprung in die NBA-Playoffs verpasst, am Wochenende war er beim Final Four Turnier der EuroLeague in Berlin zu Gast.