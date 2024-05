NBA-Draft: Bronny denkt nicht an Vereinigung mit LeBron

Bronny James, der Sohn der Basketball-Ikone LeBron James, kümmert die Aussicht auf eine Vereinigung mit seinem berühmten Vater in der NBA derzeit wenig. „Ich würde mich freuen, es in die Liga zu schaffen, anstatt daran zu denken, mit meinem Vater zu spielen. Das ist nicht meine Denkweise, ganz und gar nicht. Ich versuche einfach, meine Arbeit zu machen und zu sehen, wohin mich das führt“, sagte der 19-Jährige am Dienstag im Rahmen des NBA Draft Combine, einer Art Sichtungslehrgang.

Bronny James ist für den Draft, die große Talenteziehung, am 26. und 27. Juni angemeldet. Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, dass NBA-Teams ihn auswählen könnten, damit auch LeBron James zu ihnen wechselt. Der Vertrag des 39-Jährigen bei den Los Angeles Lakers läuft aus, James besitzt jedoch eine Spieleroption auf eine Verlängerung um ein Jahr. In den Vorjahren hatte der viermalige NBA-Champion den Wunsch geäußert, zum Ende seiner Karriere mit seinem Sohn zusammenzuspielen.

Bronny und LeBroron bald in einem Team?

Bronny, eigentlich LeBron James jr., wünscht sich derweil, dass seine Person losgelöst von seinem Vater betrachtet wird: "Bronny war nur ein Spitzname, den ich bekommen habe, als ich jünger war. Aber alles, was mit meinem Vater zu tun hat, versuchen die Leute mit mir in Verbindung zu bringen - und mit all dem Außergewöhnlichen, das er erreicht hat. Ich habe noch nichts erreicht, also habe ich das Gefühl, dass es diese Trennung zwischen Bronny und LeBron geben muss."