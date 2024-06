Deutscher NBA-Star und Supermodel im Babyglück!

Isaiah Hartenstein wird das Jahr 2024 wohl so schnell nicht vergessen. Nach einer starken Saison bei den New York Knicks schwebt der NBA-Profi auch privat auf Wolke sieben.

Hochzeitsfeier auf ein Yacht in Los Angeles

Nach Stationen bei den Houston Rockets, Denver Nuggets, Cleveland Cavaliers und Los Angeles Clippers spielte der Deutsch-Amerikaner in New York City in diesem Jahr seine beste Saison.

Nun winkt ihm nach seinen starken Leistungen in der NBA ein Mega-Vertrag. Laut Yahoo Sports sollen gleich mehrere Teams ihr Interesse am 26-jährigen Profi der New York Knicks bekunden. Demnach sollen die Oklahoma City Thunder ein ernster Interessent für den Center sein, der nach dem Playoff-Aus der New Yorker zum Free Agent wird.