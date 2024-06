Deutscher Überraschungspick in der NBA

Freude bei deutschen Basketballfans! Am zweiten Tag des NBA-Draft wird erneut ein Spieler aus Deutschland ausgewählt.

Freude bei deutschen Basketballfans! Am zweiten Tag des NBA-Draft wird erneut ein Spieler aus Deutschland ausgewählt.

Der letzte Pick im NBA-Draft wurde aus deutscher Sicht zu einer besonderen Angelegenheit. An Position 58 haben die Dallas Mavericks den deutschen Center Ariel Hukporti gedraftet, ihn im Rahmes eines Trades allerdings sofort zu den New York Knicks um Isaiah Hartenstein weitergegeben.

Nach Tristan Da Silva, der in der ersten Runde von den Orlando Magic ausgewählt wurde, ist Hukporti damit der zweite Deutsche, der bei der diesjährigen Talenteziehung berücksichtigt wurde. Er ist zudem der erste Spieler mit togolesischer Abstammung, der es in die beste Basletballliga der Welt geschafft hat.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Hukporti, geboren in Stralsund, bringt eine beeindruckende physische Präsenz mit und hat bereits reichlich Erfahrung auf professioneller Ebene gesammelt. Seine Basketballkarriere begann 2018 in Deutschland bei den MHP Riesen Ludwigsburg, für die er bis 2020 in der BBL spielte.