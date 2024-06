NBA-Draft: Wagner-Team holt Deutschen, Frankreich dominiert, Bronny geht leer aus

von SPORT1 27.06.2024 • 06:56 Uhr Die Orlando Magic sichern sich mit ihrem Pick beim NBA-Draft den nächsten Spieler mit deutschen Wurzeln. An der Spitze gibt es eine „französische Revolution“, Bronny James geht leer aus.

Die Orlando Magic haben sich im NBA-Draft in der ersten Runde mit einen weiteren Spieler aus Deutschland verstärkt. Das Team der deutschen Weltmeister Franz und Moritz Wagner wählte den in München geborenen Tristan da Silva an der 18. Position aus.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Unglaubliche Freude und große Erleichterung“, fühle er, sagte der Deutsch-Brasilianer nach dem Draft bei einer Presserunde. Er habe einen guten gemeinsamen Freund mit den Wagners: „Ich hatte mit beiden schon Kontakt.“

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Der 23 Jahre alte Flügelspieler spielte zuletzt am College für die Colorado Buffaloes in Boulder. Der Bruder von Nationalspieler Oscar da Silva machte beim Draft in New York mit einem besonderen Sakko auf sich aufmerksam, das Innenfutter bestand aus den bayrischen Landesfarben und der brasilianischen Flagge.

Bronny James geht leer aus

An Position eins wählten derweil die Atlanta Hawks den 19 Jahre alten Zaccharie Risacher. Damit ging der erste Pick zum zweiten Mal in Folge an einen Franzosen, im Vorjahr war Victor Wembanyama als Erster gewählt worden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Weil unter den ersten sechs Picks gleich drei Franzosen waren, schrieb die englische Zeitung The Guardian von einer „französischen Revolution“. Die Washington Wizards auf Platz zwei sicherten sich Alexandre Sarr, die Charlotte Hornets entschieden sich an sechster Position für Tidjane Salaun.

In Runde eins nicht gewählt wurde Bronny James, der Sohn von NBA-Superstar LeBron James. Mit einem Pick in der ersten Runde war allerdings auch nicht unbedingt zu rechnen, Experten erwarten ihn bestenfalls in Runde zwei.