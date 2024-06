Kurios! NBA-Star wird beim Training überrascht von eigenem Trade

von SPORT1 29.06.2024 • 10:48 Uhr Die Toronto Raptors und die Sacramento Kings vollziehen einen überraschenden Trade und bringen Jalen McDaniels damit in eine kuriose Situation.

Überraschende Wende am Draft-Day: Am Donnerstagnachmittag wurde Raptors-Forward Jalen McDaniels Teil eines Trades. Der 26-Jährige wurde gegen den Guard Davion Mitchell, den ehemaligen EuroLeague-MVP Sasha Vezenkov und die Nummer 45 zu den Sacramento Kings geschickt. Die Nachricht überraschte nicht nur die NBA-Fans, sondern offenbar auch McDaniels selbst.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der 2,06 Meter große Mann erfuhr von seinem Trade offenbar auf eine ungewöhnliche Weise. Sein persönlicher Trainer Clint Parks hat ihm die Nachricht überbracht und seine unmittelbare Reaktion in seiner Instagram-Story festgehalten. In dem Video ist Parks zu hören, wie er McDaniels über seinen Wechsel zu den Kings informiert. Dieser fragte verwundert: „Ich? Ich?!“ und Parks bestätigte: „Ja, du!“

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Details des Deals

Der Deal spart den Kings nahezu 8,4 Millionen US-Dollar an Gehaltskosten für die Saison 2024/25. McDaniels, der in der nächsten Saison laut Bleacher Report 4,7 Millionen US-Dollar verdienen wird, soll den Kings helfen, unter die Luxussteuergrenze zu fallen. Vezenkov und Mitchell werden zusammen 13,1 Millionen US-Dollar verdienen.

McDaniels‘ Zukunft bei den Kings

McDaniels geht in seine sechste NBA-Saison. Die Kings werden sein viertes Team sein, nachdem er im NBA-Draft 2019 von den Charlotte Hornets an 52. Stelle gedraftet wurde. Zuvor spielte er am College an der San Diego State University.

{ "placeholderType": "MREC" }

Das kanadische Team nahm ihn vor der letzten Saison unter Vertrag, wobei Raptors-Präsident Masai Ujiri in der Verkündung offen sein Vertrauen in den Forward bekundete: „Jalen ist ein hart arbeitender, defensiv orientierter Spieler, von dem wir glauben, dass er ein enormes Wachstumspotenzial hat. Er bringt Vielseitigkeit an beiden Enden des Parketts mit, und wir freuen uns darauf, zu sehen, wie er sich als Mitglied der Raptors entwickelt.“

In 50 Spielen für Toronto kam der 26 Jahre alte McDaniels auf durchschnittlich 3,4 Punkte, 1,6 Rebounds und 0,7 Assists pro Spiel bei einer Trefferquote von 34 Prozent.

Neue Chancen für die Raptors

Die Raptors bekommen die Möglichkeit zu sehen, ob Mitchell in einer neuen Umgebung wieder an alte Leistung anknüpfen kann. Mitchell war 2021 die Nummer 9 der Gesamtauswahl, aber nach einer ordentlichen Rookie-Saison, in der er durchschnittlich 11,5 Punkte pro Spiel erzielte, hinkte er in den vergangenen beiden Saisons diesen Zahlen und somit auch den Erwartungen hinterher.

In Toronto könnte er nun einen Gewinn in der Verteidigung darstellen. Der 25-Jährige ist bekannt für seine starken Defensivqualitäten und soll die Defensivprobleme der Franchise, die in der letzten Saison auf Platz 25 der Liga rangierten, verbessern.

{ "placeholderType": "MREC" }